Uzak Şehir’de Sürpriz Ayrılık! Diziye Veda Ediyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'den Anıl İlter ayrılıyor. Doktor Uğur karakteriyle dikkat çeken oyuncu ekibe veda ediyor.

Uzak Şehir’de Sürpriz Ayrılık! Diziye Veda Ediyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 12-04-2025 11:34

Reyting Rekortmeni Dizide Ayrılık Zamanı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle reyting rekorları kıran fenomen dizi Uzak Şehir, sezon finaline doğru ilerlerken bir ayrılıkla gündeme geldi. Anıl İlter, dizide canlandırdığı Doktor Uğur karakteriyle veda edecek.

Anıl İlter’den Konuk Olup Etkileyen Performans

Başarılı oyuncu Anıl İlter, kısa sürede seyircinin ilgisini çeken Doktor Uğur karakterine hayat veriyordu. Ancak dizideki yolculuğu sona eriyor. İlter’in ayrılığı, sosyal medyada hayranları arasında üzüntüyle karşılandı.

Sezon Finali Yaklaşıyor

AyNA Yapım imzalı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği ve senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı Uzak Şehir dizisi, mayıs sonunda sezon finali yapacak. Bu sezon finalinde ise sürpriz bebek haberi ile yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi güçlü isimler yer alıyor. Şimdilik ana kadroda başka bir ayrılık görünmüyor.

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