Uzak Şehir'de Anıl İlter’e duygusal veda!

Uzak Şehir dizisinde Anıl İlter veda etti. Uğur karakterinin ölümü sonrası oyuncudan duygusal bir paylaşım geldi. İşte detaylar…

Uzak Şehir'de Anıl İlter’e duygusal veda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2025 21:10

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, dün akşam yayınlanan bölümüyle hem ekrana hem de izleyiciye damga vurdu. Dizide Uğur karakterine hayat veren başarılı oyuncu Anıl İlter, projeye duygusal bir sahneyle veda etti.

Doktor Uğur’un vedası yürek burktu

Uzak Şehir dizisinin sevilen karakteri Doktor Uğur, son bölümde Demir ve Cihan’dan kaçarken geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybetti. Bu gelişme, ekran başındaki izleyicilere büyük bir sürpriz yaşattı. Anıl İlter’in diziden ayrılması sosyal medyada geniş yankı bulurken, oyuncunun vedası hayranlarını derinden etkiledi.

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Setten duygusal veda paylaşımı

Son sahnesinin ardından set arkadaşlarıyla veda pastası kesilen Anıl İlter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Çok uzun zamandır veya daha önce hiç bu kadar koymamıştı bir veda. Oyuncu ekip, yapım, kim varsa iyi ki vardınız. Eksik olmayın hiç.”

İlter’in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Rol arkadaşları ve dizinin yapım ekibi de oyuncuya destek mesajları gönderdi.

Uzak Şehir'den bir yıldız daha ayrıldı

Her hafta zirvedeki yerini koruyan ve milyonları ekran başına toplayan Uzak Şehir dizisinde yaşanan bu veda, gelecek bölümlerde dengelerin değişeceğine dair sinyaller verdi. Anıl İlter’in ayrılığıyla dizide yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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