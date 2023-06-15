Uyarı geldi! 2. el otomobil fiyatlarında karalar bağlatacak gelişme! Kredi faiz oranları, senetle satış ve stokçular...

2. el otomobil fiyatlarında karalar bağlatacak gelişme! Kredi faiz oranları ve stokçular... Uyarı geldi- İkinci el araba fiyatlarındaki sürekli yükseliş, sektör temsilcileri tarafından bir uyarıyla karşılandı. Galericiler, ilan sitelerinin kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, aksi takdirde fiyat artışlarının devam edeceğine dikkat çekti. Ayrıca, bankaların kredi faiz oranları ve vade süreleri de göz önünde bulundurulmalıdır. İlan sitelerinin kontrol altına alınması durumunda galericilerin yeniden senetle otomobil satışı yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Bu konuda harekete geçen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle araç fiyatlarındaki hareketleri görüşecektir.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el otomobil fiyatlarının sürekli artması nedeniyle ilan sitelerinin kontrol altına alınmasının önemine değindi. Yanık, "Eğer ilan siteleri kontrol altına alınmazsa, bu fiyat artışları maalesef devam edecek. Bu artışlar, esnafımızın sermayesini tüketme anlamına gelir" şeklinde konuştu. Yanık, taksitle satışın zorlaştığına ve bankaların kredi oranlarının yükseldiğine dikkat çekti. Bankaların artık en fazla 6 aya kadar ödemeli kredi verdiğini ve kredi oranlarının yüzde 2, 3, 4 ve 5'e çıktığını belirtti. Bu durumun vatandaşların araç almasını zorlaştırdığına ve galericilerin araç satışında zorluklar yaşadığına değindi.

Otomotiv sektöründeki arz talep dengesinin bozulması ve fiyatların yükselmesi üzerine Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçtiği bildirildi. Ticaret Bakanı Bolat, 19 Haziran tarihinde otomotiv sektörü temsilcileriyle bir toplantı yapacak ve sektörü masaya yatıracak. Bu toplantıda yetkili bayiler, distribütörler ve ikinci el araç ticareti yapan temsilciler de yer alacak. Otomotiv sektörü, arz talep dengesinin yeniden gözden geçirileceği bu toplantıyla birlikte detaylı bir incelemeye tabi tutulacak.

İkinci el otomobil fiyatları son dönemde artış gösteriyor ve bunun birkaç nedeni bulunmaktadır. İşte bu artışın ana sebepleri:

1. Yeni Otomobil Arzının Azalması: COVID-19 salgını ve küresel çip krizi gibi faktörler, otomobil üretimini ve tedarikini olumsuz etkilemiştir. Üretim hatlarının durması ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle yeni otomobil arzı azalmıştır. Bu durumda, talebin aynı kalması veya artmasıyla birlikte ikinci el otomobillere olan talep artmıştır, bu da fiyatları yükseltmiştir.

2. Sıfır Araçlara Zam: Otomobil üreticileri, malzeme maliyetlerindeki artışlar, lojistik sorunlar ve çip sıkıntısı nedeniyle yeni araç fiyatlarını artırmıştır. Bu yüzden tüketiciler, daha uygun fiyatlı alternatif olarak ikinci el araçlara yönelmektedir. Bu da ikinci el araçların talebini artırarak fiyatlarını arttırır.

3. Artan Talep: Ekonomik belirsizlik dönemlerinde, insanlar genellikle büyük maliyetli satın almaları ertelemektedir. COVID-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlamaları ve toplu taşıma endişeleri de artmıştır. Bu durum, bireylerin kendi araçlarına daha fazla ihtiyaç duymasına ve ikinci el otomobillere olan talebin artmasına yol açar.

4. Finansal Faktörler: Kredi faiz oranlarındaki düşüş, otomobil kredisi kullanmak isteyenleri teşvik etmektedir. Bu da ikinci el otomobillere olan talebi artırırken, fiyatları da yükseltir.