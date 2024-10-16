Usta oyuncu, Yalı Çapkını dizisine geri dönüyor!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonunda büyük bir gelişmeyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin usta oyuncusu Çetin Tekindor, 3. sezonun ilk bölümlerinde yer almayarak hayranlarını endişelendirmişti, ancak son gelen haberlerle birlikte Tekindor'un ekibe geri dönmeye hazırlandığı duyuruldu.

79 yaşındaki deneyimli oyuncunun, sağlık kontrolleri ve doktor önerileri doğrultusunda bir süre dizi setinden uzak kaldığı biliniyordu. Ancak şimdi Tekindor'un diziye geri dönme kararı alındı ve hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Yalı Çapkını dizisi, 3. sezonuna Seyran (Afra Saraçoğlu) ve Ferit’in (Mert Ramazan Demir) ayrılığı ile başlamıştı. Bu sezonun en büyük eksiklerinden biri Halis Ağa karakterine hayat veren Çetin Tekindor'un yokluğuydu. Ancak oyuncunun geri dönüşüyle birlikte dizinin kritik karakterlerinden biri olan Halis Ağa'nın hikayeye yeniden dahil olması bekleniyor.

Dizi ekibi, yeni sezon için planladıkları gelişmelerle ilgili olarak çalışmalarına devam ederken, Seyran ve Ferit'in büyük buluşmasının da seyircileri heyecanlandırdığı biliniyor. Yalı ahalisinin ilk günlerine dönüşü ve karakterlerin yaşayacağı yeni maceraların kulislerde merakla beklenen konular arasında olduğu ifade ediliyor. Yalı Çapkını'nın yeni sezonu, izleyicilerini sürprizlerle dolu bir hikaye ile ekrana taşımaya hazırlanıyor.