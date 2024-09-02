Usta oyuncu, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı! Yer yerinden oynayacak!

"Kuruluş Osman" Altıncı Sezona İddialı Bir Giriş Yapıyor: Usta Oyuncu Ali Sürmeli Kadroda!

Usta oyuncu, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı! Yer yerinden oynayacak!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-09-2024 11:30

ATV’nin fenomen dizisi “Kuruluş Osman,” yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Eylül ayının ikinci haftasında başlayacak olan altıncı sezon çekimleri için heyecan dorukta. Bozdağ Film imzasını taşıyan dizinin kadrosu, yeni sezon için önemli isimlerle güçlendiriliyor.

Daha önce Ekin Mert Daymaz, Erdem Şanlı ve Ali Önsöz gibi başarılı oyuncuların diziye katıldığı açıklanmıştı. Şimdi ise diziye usta oyuncu Ali Sürmeli’nin dahil olduğu haberi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sürmeli, altıncı sezonda “Karesi Bey” karakterine hayat verecek ve dizinin hikâyesine yeni bir soluk getirecek. Eylül ayının ikinci haftasında sete çıkacak olan Sürmeli, “Kuruluş Osman” ekibine önemli bir katkı sağlayacak.

Altıncı sezonda da izleyicileri ekrana kilitlemeyi hedefleyen “Kuruluş Osman,” iddialı kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle yine çok konuşulacak.

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