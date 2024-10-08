Uraz Kaygılaroğlu'ndan tepkilere yanıt: "Oyunculuğu bırakmaya hazırım"

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, İstanbul Fatih'te yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetlerinin ardından geçmişte bir sergi için verdiği tartışmalı pozların yeniden gündeme gelmesi üzerine özür diledi. Kaygılaroğlu, kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içindeki pozlarıyla kadın cinayetlerine atıf yapıldığı iddiasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Kaygılaroğlu, Nevşin Mengü'nün YouTube yayınına katılarak yaşanan olaylara dair bir açıklama yaptı. Kendisinin, poz verdiği serginin başka bir sanatçıya ait olduğunu belirten oyuncu, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının işinde yer aldım. O dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi ve tepkilerin bu noktaya geleceğini öngöremedim" dedi.

Oyuncu, cinayetlerden ve bu olayda öne çıkan bir figür haline gelmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Eğer bu mesele benim oyunculuğu bırakmamla çözülecekse, bırakmaya razıyım. Bir daha sahneye ya da televizyona çıkmak zorunda değilim. Başka bir iş yaparım" ifadelerini kullandı.

Kaygılaroğlu, yaşanan olayın ardından özür dilediğini fakat bu özrün kabul görmediğini belirterek, "Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesine ve sevenlerine, tüm Türkiye'ye çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum" dedi. Aynı zamanda, sosyal medyada hedef gösterildiğini ve kendi can güvenliği konusunda endişeli olduğunu da sözlerine ekledi.

Toplumun yaşadığı cinnet anlarını yönlendirdiğimiz noktalara dikkat çekilmesi gerektiğini belirten Kaygılaroğlu, "Benim etek giymem, rol icabı bir erkekle öpüşmem ya da farklı tercihlerim suç değildir. Toplumun istediği şekilde var olmuyorum diye insanlar kötü olmazlar" diyerek, toplumsal ön yargılara ve linç kültürüne karşı tepki gösterdi.

Kaygılaroğlu'nun açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.