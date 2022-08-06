Ünlüler teknesi!

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Bozburun'da tatil yapan Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi. İkili, kendilerini görüntüleyen gazetecilere el sallayarak selam verdi.

Yakın arkadaşları Birkan Sokullu ve sunucu Tanem Sivar ile sohbet ederken objektiflere yansıyan dostlara ardından pek çok ünlü de eşlik etti.

Burak Yamantürk-Özge Özpirinçci, Serkan Keskin-Meriç Aral, Birkan Sokullu-Eda Gürkaynak çiftlerinin yanı sıra Yiğit Kirazcı da sunucu Tanem Sivar'la eşi Edhem Dirvana'nın yelkenlisine konuk oldu.

Yiğit Kirazcı ve Emre Yetkin, yelken açarken Dirvana'ya yardımcı oldu. Diğer isimler ise bu sırada güneşin tadını çıkardı.

Ünlü oyuncular uzun süre teknede sohbet etti.

Keyifli saatler geçiren ünlü isimleri görenler, "Yıldızlar teknesi!" yorumunda bulundu.

KAYNAK: haberturk.com​​​​​​