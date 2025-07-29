Ünlü Sanatçı Bülent Ersoy Borç Verdiği İsmi İfşa Etti: “16 Bin TL’yi Geri Gönderin”

Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, 16 bin lira borç verdiği Berkay Tuncer isimli kişiden parasını geri alamadığını belirterek ismi açıkça ifşa etti. “Bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Serveti Saymakla Bitmiyor

Sanat dünyasının efsane ismi Bülent Ersoy, yıllar içinde kazandığı servetiyle biliniyor. İstanbul’da 28 daire, 4 ultra lüks villa ve popüler tatil bölgelerinde birçok evi olduğu konuşulan Ersoy’un Marmaris’te denize sıfır bir adaya sahip olduğu bile iddia ediliyor. Buna rağmen Ersoy’un bu açıklaması, “16 bin TL için neden bu kadar tepki gösterdi?” sorularını gündeme taşıdı.

Sosyal Medyada Sert İfade

Ersoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Berkay Tuncer beyefendi, dekontlarıyla da sabit olduğu üzre talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz. Benden yalvar yakar istediğiniz, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek, sadece insani duygularla acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin TL hesabıma yatacak.”





ÖNCE DEKONTLARI YAYINLADI SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ



Ersoy, söz konusu ifadelerin ardından 16 bin TL ödeme yaptığı dekontları da takipçileriyle paylaştı. Söz konusu ifadelerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından paylaşım Bülent Ersoy'un resmi hesabından kaldırıldı.

Takipçilerden Farklı Tepkiler

Bazı takipçiler Ersoy’un bu çıkışını haklı bulurken, bazıları da “Bu kadar büyük serveti olan biri için 16 bin TL nedir?” yorumlarında bulundu. Paylaşımın ardından Berkay Tuncer’den herhangi bir açıklama gelmedi.