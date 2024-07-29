Ünlü Oyuncu Wilma Elles Motosiklet Kazası Geçirdi

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Wilma Elles, dün motosiklet kazası geçirdi. 16 Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenen ve 5 Ekim 2023'te üçüncü çocuğunu kucağına alan Elles, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin yaralandığını duyurdu. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan çift, tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Wilma Elles, yaralı halde çektiği bir video ile takipçilerini bilgilendirdi ve kask takmanın önemine dikkat çekti. Hastane çıkışında yaptığı paylaşımda ise "Çok şükür ki ucuz atlattık. Kask takmayı unutmayın" ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu paylaşımı, takipçileri arasında büyük ilgi gördü ve kısa sürede pek çok beğeni ve yorum aldı. Wilma Elles ve eşine geçmiş olsun dilekleri yağdı.