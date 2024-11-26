Ünlü isimlerden “Bambaşka Biri” performansı

Moda ve yaşam tarzı dünyasının öncü isimlerinden Elle Dergisi, 25. yılını muhteşem bir geceyle kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede şıklık adeta zirve yaptı.

Kutlama, sadece görkemli atmosferiyle değil, aynı zamanda sürpriz sahne performansıyla da hafızalara kazındı. Türkiye'nin önde gelen kadın sanatçıları ve oyuncuları, hep birlikte "Bambaşka Biri" şarkısını seslendirdi. Bu anlar, geceye damga vururken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



