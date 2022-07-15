Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları!

Ünlüler, sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini bir kez daha lanetlediler. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...



HAKAN URAL

"Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı 15 temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bu hain adımı atmaya kalkanları bir kez daha lanetliyor vatanımız, milli birlik bütünlüğümüz için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ile anıyoruz ....Cenabı Allah bir daha yaşatmasın."

EBRU GÜNDEŞ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Şehitlerimizi minnetle anıyoruz."

ALİŞAN

"15 Temmuz en uzun gecceydi..."

DENİZ SEKİ

"Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz..."

EBRU ŞALLI

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"