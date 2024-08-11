Ünlü Ekonomist Zelyut'tan Dolar Tahmini: Yıl Sonunda 42 TL'yi Görebilir

Son dönemde piyasalardaki dalgalanmalar, dolar ve altın fiyatlarını etkiliyor. Türkiye'de faiz ve enflasyon oranlarına yönelik gelişmeler, doların seyrinde belirleyici oluyor. Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, katıldığı bir TV programında doların yıl sonuna kadar ne seviyeye çıkacağına dair öngörülerini paylaştı.

Zelyut, Türk ekonomisindeki enflasyon sorununa dikkat çekerek, dolar kurunun yıl sonunda 41-42 TL'ye yaklaşabileceğini öne sürdü. Küresel olarak doların değer kaybetmesine rağmen, Türkiye'de hala yatırımcıların gözdesi olduğunu vurgulayan Zelyut, Türkiye'deki ekonomik dinamiklerin farklı işlediğini belirtti. Enflasyonun çözülememesi nedeniyle doların yukarı yönlü bir seyir izlediğini ifade eden ekonomist, yıl sonuna kadar kurda bu seviyelerin görülebileceğini söyledi.

Bu tahmin, piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor.