Üniversite Öğrencileri İçin Barınma Krizi: Yurt Ücretlerindeki Yüzde 300 Zam Öğrencileri Zorluyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce öğrenci üniversite tercihlerini tamamlamaya hazırlanırken, yurt ücretlerindeki büyük artışlar dikkat çekiyor. Bu yıl, KYK ve özel yurtlardaki fiyat yükselişleri öğrenci ve ailelerin maddi planlamalarını zorlaştırıyor. Yurt ücretlerindeki zam oranı yüzde 300 civarında.

29 Ağustos’ta KYK Yurt Başvuruları Başlıyor

KYK yurtları, geçmiş yıllarda uygun fiyatlarıyla öğrenciler tarafından tercih edilmekteydi. Ancak bu yıl, önemli bir fiyat artışı beklendiği belirtiliyor. 2023 yılında 345 TL ile 550 TL arasında değişen KYK yurt ücretlerinin yeni dönemde ne kadar olacağı merak konusu. KYK yurtlarına başvuruların 29 Ağustos’ta başlaması bekleniyor ve bu süreçte öğrenciler, yeni ücretleri öğrenerek kararlarını verecekler.

Dev Zam Öğrencileri Zorluyor

Özel yurtlarda da durum farklı değil. İzmir Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde 2024-2025 öğretim yılı için yapılan yüzde 300’lük zam dikkat çekiyor. Daha önce 1480 TL olan çift kişilik odaların fiyatı, kişi başı 6 bin TL’ye çıkarken, üç kişilik odalar için 1250 TL olan ücret 5 bin TL’ye yükseldi. Bu tür büyük artışlar, öğrencilerin barınma maliyetlerini ciddi şekilde etkiliyor ve özellikle ekonomik olarak zor durumda olan öğrenciler için büyük bir yük oluşturuyor.

Özel Yurtlar Alternatif Oluyor

Ege Üniversitesi, öğrenci sayısını karşılayabilmek adına yurt kapasitesini artırdı. Üniversite içindeki KYK yurtlarında barınabilen öğrenci sayısı binlerce artırılırken, yaklaşık 2 bin kişilik Öğrenci Köyü, KYK’nın yanı sıra özel yurtlara alternatif oluşturuyor. Ancak, yurt ücretlerindeki bu büyük artışlar, öğrencilerin barınma maliyetlerini ciddi şekilde etkiliyor ve ekonomik olarak zor durumda olan öğrenciler için büyük bir yük oluşturuyor.

Barınma Maliyetleri Öğrencileri Nasıl Etkiliyor?

Üniversite öğrencileri için barınma maliyetleri, eğitimin en büyük masraf kalemlerinden biri. Yurt ücretlerindeki bu tür yüksek artışlar, öğrencilerin ve ailelerinin bütçelerini zorluyor. Yurt fiyatlarının artması, öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan diğer harcamalarda kısıntıya gitmelerine neden olabilir.