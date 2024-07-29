Ülker ve ETİ’den Yeni Zam Dalgası: Ürünler Yüzde 30’a Kadar Zamlanacak!

Türkiye'nin önde gelen atıştırmalık üreticilerinden Ülker ve ETİ, maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek fiyatlarında değişiklik yapma kararı aldı. Bu değişiklik, tüketiciler arasında geniş bir yankı uyandırdı. Özellikle Temmuz ayının başında yapılan açıklamalar, gıda sektöründe önemli bir fiyat artışını işaret ediyor. Ülker ve ETİ, ürünlerine yüzde 10 ile 30 arasında zam yapacaklarını duyurdu ve bu zamlar, 17 Temmuz'dan itibaren ETİ, yarından itibaren ise Ülker ürünlerinde geçerli olacak.

ETİ’nin Temmuz Ayındaki Zam Kararı

ETİ, Temmuz ayının başında yaptığı açıklamada, maliyetlerdeki artışın etkisiyle ürünlerine zam yapma kararı aldığını duyurdu. 17 Temmuz itibarıyla ETİ ürünlerinin fiyatları, yeni zamlı fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı. Abur-cubur sektöründe önemli bir oyuncu olan ETİ, bu zamlarla birlikte ürünlerinin fiyatlarını güncelledi. Ürünlerin yeni fiyatları market raflarında yerini alırken, tüketiciler bu artışın etkilerini kısa süre içinde fark etti.

Ülker Ürünlerinde Yüzde 30’a Kadar Artış

Ülker ise maliyet artışlarını gerekçe göstererek, yarından itibaren ürünlerine yüzde 10 ile 30 arasında bir zam yapacak. Bu zamlar, özellikle Ülker’in popüler ürünlerini etkileyerek, tüketicilerin alışveriş bütçelerinde değişikliklere neden olacak. Ülker ürünleri yüzde 30 zamlanacak açıklamasıyla birlikte, alıcılar bu zamların hangi ürünlerde geçerli olacağını merak ediyor.

Ülker’in Yeni Fiyat Listesi

Ülker, market ve süpermarketlere önerdiği yeni liste fiyatlarına göre, çok sayıda üründe fiyat artışı yapacak. İşte, 26 Temmuz itibarıyla zamlı olarak satışa sunulacak bazı Ülker ürünleri:

Albeni

Dankek

Çikolatalı gofret

Hallet

Metro

Kekstra

Çokoprens

Susamlı

İkram

Biskrem

Çizi

Krispi

Çokonat

Caramio

Bu ürünlerin tüm satış noktalarında, yüzde 10 ile 30 arasında değişen oranlarda zamlı olarak satışa sunulması planlanıyor. Tüketiciler, bu yeni fiyatlarla birlikte alışveriş yaparken daha dikkatli olmalı ve bütçelerini gözden geçirmelidir.

Yükselen Maliyetler ve Tüketici Üzerindeki Etkisi

Gıda sektöründe yaşanan maliyet artışları, sadece üreticiler değil, tüketiciler üzerinde de önemli etkiler yaratıyor. Ülker ve ETİ’nin ürünlerine yaptığı zamlar, abur-cubur pazarında geniş bir yankı uyandırdı. Tüketiciler, bu zamların etkisiyle alışveriş alışkanlıklarını değiştirebilir ve fiyat artışlarına karşı önlemler alabilirler.