Ülker Bisküvi, Önem Gıda İle Birleşiyor

Ülker Bisküvi, Önem Gıda İle Birleşiyor
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 18-06-2024 09:35

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., stratejik büyüme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla tamamen sahibi olduğu Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşme kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bu kararın Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) onayı için başvuru yapıldı.

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, birleşme kararını şirketin stratejik hedeflerine ulaşması için önemli bir adım olarak değerlendirdi. Ülker'in, Önem Gıda’yı 3 yıl önce Yıldız Holding’den satın alarak çikolata ve unlu mamullerdeki tüm üretim sürecini kendi bünyesine dahil ettiği belirtildi. Bu birleşme, Ülker'in sürdürülebilir ve kârlı büyümesine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Önem Gıda’nın Stratejik Yeri

Önem Gıda, Ülker’in yarı mamul tedariki gerçekleştirdiği önemli bir üretim merkezi konumunda. İstanbul Topkapı'da çikolata hamuru, toz kakao, damla, pul ve kuvertür çikolata üretimi yaparken, Giresun'da fındık işleme ve fındık püresi üretimi, Ankara ve Karaman'da ise un üretimi faaliyet gösteriyor. Bu tesisler, Ülker'in üretim kapasitesini güçlendirecek ve çeşitlendirecek potansiyele sahip.

CEO Mete Buyurgan’ın Değerlendirmesi

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Önem Gıda’nın satın alınmasının şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olacağını vurguladı. Sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi hedeflediklerini belirten Buyurgan, bu birleşme ile şirketler arası sinerji yaratarak üretim sürecini entegre etmenin stratejik değerini vurguladı. Özellikle çikolata ve unlu mamuller segmentindeki güçlü rekabet avantajı hedeflediklerini ifade etti.

Gelecek Dönem Hedefleri

Ülker'in birleşme kararı, şirketin çikolata ve unlu mamuller sektöründe pazar payını genişletme ve rekabet gücünü artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu adımın, Ülker’in büyüme sürecine ivme kazandırması bekleniyor. Buyurgan, Önem Gıda’nın tesislerini ve üretim kapasitelerini etkin bir şekilde kullanarak şirketin genişleme stratejisine katkı sağlayacağını belirtti.

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