Ulaştırma Bakanlığı'ndan Araç Muayenesinde Komisyon Ücretlerine Düzenleme!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Araç Muayenesinde Komisyon Ücretlerine Düzenleme!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 23:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayenesinde kredi kartı ve banka kartı ile yapılan ödemelerde alınan komisyon ücretlerini kaldırmayı planlıyor. Bu düzenleme, özellikle araç sahiplerinin kredi kartı ile ödeme yaparken karşılaştığı ek maliyetleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Tüketici Hakem Heyeti, 1.130 TL'lik muayene ücretine ek olarak alınan 128 TL komisyonu "ayıplı hizmet" olarak değerlendirip iadesine karar verdi. Bu durum, TBMM gündemine taşındı ve komisyon ücretleri konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Bakanlık, kredi kartı kullanımının artmasıyla birlikte komisyon maliyetlerinin vatandaşlara yansıtılmaması için yeni bir ihale dönemi hazırlığında olduğunu duyurdu.

2024 yılı için güncel araç muayene ücretleri ise traktör ve motosikletler için 927,60 TL, otomobiller ve minibüsler için 1.821,60 TL, otobüsler ve kamyonlar için 2.462,40 TL olarak belirlendi.

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