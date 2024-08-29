Uğur Bilgin’den romantik yıl dönümü kutlaması: "Koskoca bir yıl geçti"

SHOW TV'nin popüler programı 'Güldür Güldür Show'da 'Mesut' karakteriyle bilinen Uğur Bilgin, geçtiğimiz yıl evlendiği İrem Uslu ile 1. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Uğur Bilgin’den romantik yıl dönümü kutlaması:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2024 10:24

"Güldür Güldür Show" programındaki 'Mesut' karakteriyle tanınan Uğur Bilgin, geçtiğimiz yıl evlendiği İrem Uslu ile 1. evlilik yıl dönümünü kutladı. 44 yaşındaki başarılı oyuncu, mutlu günlerini sosyal medya hesabından paylaştığı romantik bir gönderiyle duyurdu.



Uğur Bilgin, geçen yıl ağustos ayında İstanbul'da nikâh masasına oturduğu İrem Uslu ile düğünlerinden kareleri paylaşarak, "Koskoca bir yıl geçti. Önümüzdeki her yıl daha şahane olsun inşallah. Nice sağlıklı ve mutlu yıllarımız olsun, yol arkadaşım, canım eşim. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Bu romantik paylaşım, takipçilerinden büyük beğeni toplarken, çiftin uyumu ve mutluluğu bir kez daha gözler önüne serildi. Uğur Bilgin ve İrem Uslu'ya gelen tebrik mesajları da adeta yağmur gibi yağdı.

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