Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı evleniyor!

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı (20) ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhreti yakalayan Ufuk Beydemir (30) nikah masasına oturuyor. Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi Beydemir'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren İpek Filiz Yazıcı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.





Ünlü oyuncu paylaştığı karelerine, "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notunu düştü.

Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi isimler de çifti sosyal medya üzerinden tebrik etti.