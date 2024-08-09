Uçak Bileti Alacaklar Dikkat! Ucuz Uçak Bileti Başladı!

Uçak Bileti Alacaklar Dikkat! Ucuz Uçak Bileti Başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 12:46

Pegasus, seyahatseverler için cazip bir kampanya başlattı. 8-9 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak uçak biletleri, 1 Eylül – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 19 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kampanya, seçili hatlarda geçerli ve toplamda 50 bin adet Light Paket koltuk bulunuyor. İstanbul Sabiha Gökçen'den hareket eden uçuşlarda, Aktau, Atina, Basel, Batum, Berlin, Bologna, Bratislava, Brüksel ve Budapeşte gibi şehirler bu fırsat kapsamında yer alıyor. Seyahat tarihlerinizi belirleyin ve uygun fiyatlarla yurt dışı tatilinizin keyfini çıkarın!

Bu kampanya, seyahat planları yapanlar için büyük bir avantaj sunuyor. Biletler, belirtilen tarihler arasında yapılacak seyahatlerde geçerli olacak ve sadece belirli hatlarda sunulacak. Öne çıkan hatlar arasında İstanbul Sabiha Gökçen'den Aktau, Atina, Basel, Batum, Berlin, Bologna, Bratislava, Brüksel ve Budapeşte gibi destinasyonlar bulunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin biletlerini 8-9 Ağustos 2024 tarihlerinde alması gerekiyor. Fırsat, Pegasus'un seçili uçuşlarında geçerli ve 50 bin koltukla sınırlı. Seyahat tarihleriniz esnekse, bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz. Kampanya, yurt dışında uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenler için mükemmel bir seçenek sunuyor.

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