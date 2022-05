'Üç Kuruş' dizisinde Bahar'a veda!

Büyük finale son 3 bölüm kalan ‘Üç Kuruş’un dün akşam ekrana gelen heyecan dolu yeni bölümünde Kartal, Bahar ile Ateş’i kurtarabilmek için Baybars’ın istediklerini yaptı. Mesut’un aracılığıyla Baybars’ı sınırdan kaçırabilecek adamlarla görüşürken Çetin’in ücreti ödemesiyle anlaşma sağlandı. Ancak Bahar her şeye rağmen Baybars’ın Kartal’ı öldüreceğini anladı. Kartal’ın yaşaması için kendisini feda eden Bahar, planını kurdu. Baybars’a, Kılıç’ın hala kendisine aşık olduğunu ve Biricik’in intikamını almak için kendisini öldürebileceğini söyledi. Daha sonra Şahin’den aldığı telefonla gizlice Kartal’ı arayarak buluşma yerine tek gitmesini söyledi. Ateş’in olduğu deponun adresini Kartal’a veren Bahar, Ateş’le birlikte orada tutulduğunu söyledi. Efe, Çetin, Ruşen, Şesu, Mesut ve adamları, Bahar’ın söylediği adrese giderken Kartal buluşma mekanına tek başına gitti. Kartal, Bahar ile Ateş’i birlikte sanıyordu ancak Baybars ve Kılıç’ın yanında Bahar’ı getirdiğini görünce büyük bir şok yaşadı. Finalde Baybars, Bahar’ı acımadan öldürdü. Bu sırada Ateş’i kurtarmayı başaran Şahin, Bahar’ın istediği gibi havai fişekler patlatarak güvende olduklarının mesajını verdi. Oğlunun kurtulduğunu anlayan Bahar, Kartal’ın kollarında son nefesini verdi. Korkunç bir yıkım yaşayan Kartal’ın bu olaydan sonra ne yapacağı merakla bekleniyor.‘Üç Kuruş’, 25. bölümüyle TOTAL’de 3.83 izlenme oranı (rating), 10.18 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3.36 izlenme oranı (rating), 8.53 izlenme payı (share), AB'de 2.69 izlenme oranı (rating), 7.21 izlenme payı (share) elde etti. İzleyicisini ekran başına kilitleyen bölüm sosyal medyanın gündemindeydi. #ÜçKuruş etiketi Twitter Türkiye’de 4 saat 25 dakika, bölüm etiketi #sakınkorkma 55 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. 1 saat 55 dakika boyunca gündemde yer alan #BahKar çifti ise dün akşam sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaydı.Efe’nin Adnan’ı tutuklatma hamlesi Baybars’ı köşeye sıkıştırınca Baybars, Kılıç’a Bahar’ı kaçırması için emir verdi. Üstelik planı yalnızca bununla da sınırlı değildi, Kartal ile Bahar’ın oğlu Ateş’i de kaçırdı. Baybars’ın isteği, onu bu duruma düşüren Kartal’ı kullanarak ülkeden kaçmaktı. Karısını ve oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alan Kartal’ın bu yolda destekçileri yine Efe ve Çetin oldu. Çetin, Kartal’dan habersiz Şahin’e giderek yardım istedi. Kavga eden ikili arasında gerilim tırmanırken Şahin, Çetin’e istediği yanıtı vermedi. Efe ise serbest bırakıldığını öğrendiği Bülent’e gitti. Bülent’in Baybars’a haber uçurduğunu anlayan Efe, Baybars ve Kılıç’ın yerini Bülent’ten öğrenmeye çalıştı. Kılıç’ın son kullandığı numaraya ulaşan Efe, Batu’dan numaranın yerini tespit etmesini istedi. Kartal, ailesini kurtarmak için Baybars’ın istediklerini yapmaya karar verirken Efe, Baybars’a güvenmemesi gerektiğini söyledi ancak Efe’nin çabaları işe yaramadı. Baybars ve Kılıç, yerlerinin tespit edildiğini öğrenince Bahar ve Ateş’i alarak kaçtı. Kartal buldukları adrese ulaştığında Bahar ve Ateş yerine Yeşim’i buldu. Baybars, Kartal’a mesaj vermek için Yeşim’i öldürdü. Bu sırada kaçırılan Bahar, oğlunu ve Kartal’ı kurtarmak için bir çare düşünüyordu. Ateş’in kurtuluşu Şahin’in yardımıyla gerçekleşti. Şahin, Baybars’ın adamlarının arasına sızarak Bahar’ın karşısına çıktı. Bahar, Şahin’e bir not vererek Ateş’i almasını istedi. Ateş’i almayı başaran Şahin, bir depoda onu saklamaya çalışırken Bahar’a oldukları yerin adresini mesaj attı.‘Üç Kuruş’un gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Kartal’ın hastane odasında yanında Ferhan’ı ve Ferhan’ın çocukluğunu gördüğü sahnede yaşanan konuşma dikkat çekiyor. Ferhan, Baybars’ın sıradaki hedefinin Ateş olabileceğini söylerken, “Ya onu da koruyamazsan?” sözleri üzerine Kartal büyük bir korku yaşıyor.‘Üç Kuruş’ yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!