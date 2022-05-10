Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali tarihi belli oldu!

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" sezonu iyi bitiren nadir işlerden oldu. Sezon ortasında başlamasına rağmen kısa sürede büyük beğeni toplayan Üç Kız Kardeş'in ekrana veda tarihi belli oldu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi, 16. bölüm sonrasında sezon finalini yapmış olacak.Ali - İnci Gündoğdu çiftinin yapımcılığını yaptığı Üç Kız Kardeş'te; Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi genç isimler de rol alıyor.Kanal D'nin bu sezon için en çok iş yapan projesi olan Üç Kız Kardeş, eylül ayında yeniden ekranda olacak.