TZOB Başkanı Bayraktar'dan Temmuz Ayı Üretici ve Market Fiyatlarına Dair İNDİRİM Açıklaması

TZOB Başkanı Bayraktar'dan Temmuz Ayı Üretici ve Market Fiyatlarına Dair İNDİRİM Açıklaması
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 01-08-2024 13:20

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat değişimlerini detaylı olarak değerlendirdi. Bayraktar, kuru soğanda erken hasat edilen çeşitlerin rekolte yüksekliği ve hızlı hasat nedeniyle fiyatların düştüğünü belirtti. Geçen yıl Temmuz ayında 6,50 TL olan soğan fiyatları, bu yıl enflasyon ve girdi artışlarına rağmen yüzde 6 oranında azalarak ortalama 6 TL seviyesine geriledi.

Domateste de benzer bir durumun yaşandığını belirten Bayraktar, salçalık domates üretiminin 2018’den bu yana yüzde 36 artarak 705 bin dekara yükseldiğini, bu artışın fiyatları düşürdüğünü ifade etti. Kuru kayısıda ise arz fazlası nedeniyle fiyatlar 190 TL’den 110 TL’ye düştü. Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasada dengeyi sağlaması gerektiğini vurguladı.

Temmuz ayında üretici ve market arasındaki en büyük fiyat farkının havuçta görüldüğünü söyleyen Bayraktar, havuçta fiyat farkının yüzde 420,5 olduğunu belirtti. Diğer ürünlerde de benzer farklar yaşandı. Markette 37 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü görülürken, üreticide 29 ürünün 13'ünde fiyat düşüşü yaşandı.

Bayraktar, iklim değişikliklerinin tarım sektörünü olumsuz etkilediğini, aşırı sıcaklar ve şiddetli yağışların tarım ürünlerinde hasara neden olduğunu ifade etti. Özellikle yeşil soğan, marul ve maydanozda fiyat artışları, karpuz ve kabakta ise fiyat düşüşleri yaşandığını açıkladı.

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