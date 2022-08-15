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Gecce Magazin Haberleri

Tuzak dizisinin kadrosuna bomba isim!

tv8'de ekrana gelecek olanTuzak dizisinin kadrosuna flaş bir oyucu katıldı. İşte detaylar...

Tuzak dizisinin kadrosuna bomba isim!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-08-2022 17:56

Eylem Canpolat’ın kaleme aldığı “Tuzak” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Fabrika Yapım ile Acun Medya’nın beraber çekeceği dizide Talat Bulut, Akın Akınözü ve İlayda Çevik’in oynayacağı ortaya çıkmıştı. Aytaç Çiçek’in yöneteceği dizide çok etkileyici birt intikam öyküsü ekrana taşınacak. Talat Bulut’un “Aslan”, Akın Akınözü’nün “Umut” ve İlayda Çevik’in “Luna” karakterine hayat vereceği dizide başrol kadın oyuncu “Çiçek” rolüne hayat verecek oyuncu henüz netleşmedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre;  Rıza Kocaoğlu “Tuzak”ın yeni oyuncusu oldu. Kocaoğlu merakla beklenen dizide “Güven” rolüne hayat verecek.

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