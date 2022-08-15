Tuzak dizisinin kadrosuna bomba isim!

Eylem Canpolat’ın kaleme aldığı “Tuzak” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Fabrika Yapım ile Acun Medya’nın beraber çekeceği dizide Talat Bulut, Akın Akınözü ve İlayda Çevik’in oynayacağı ortaya çıkmıştı. Aytaç Çiçek’in yöneteceği dizide çok etkileyici birt intikam öyküsü ekrana taşınacak. Talat Bulut’un “Aslan”, Akın Akınözü’nün “Umut” ve İlayda Çevik’in “Luna” karakterine hayat vereceği dizide başrol kadın oyuncu “Çiçek” rolüne hayat verecek oyuncu henüz netleşmedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rıza Kocaoğlu “Tuzak”ın yeni oyuncusu oldu. Kocaoğlu merakla beklenen dizide “Güven” rolüne hayat verecek.