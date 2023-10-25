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TÜVTÜRK'ten flaş duyuru: Araç muayene ücretleri kaç para olacak?

Türkiye'de araç sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı konusu, son günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri haline geldi.

TÜVTÜRK'ten flaş duyuru: Araç muayene ücretleri kaç para olacak?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-10-2023 08:42

TÜVTÜRK istasyonlarında muayene ücretlerine zam yapılacağına dair çıkan iddialar, araç sahiplerini tedirgin etti. Peki, gerçekte ne oldu? İşte detaylar...

TÜVTÜRK'ten Resmi Açıklama Geldi

TÜVTÜRK, araç muayene ücretlerine zam yapılacağına dair çıkan iddialar üzerine bir açıklama yaparak bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, araç muayene ücretlerinin her yıl Ekim sonunda açıklanan yeniden değerleme artış oranlarına bağlı olarak kanunla zamlanmakta olduğu vurgulandı. 1.1.2023 tarihinden itibaren geçerli olan araç muayene ücretlerinin araç sınıflarına göre belirlendiği ve bu ücretlerin Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarıldığı belirtildi.

2024 Yılında Araç Muayene Ücretleri Ne Olacak?

TÜVTÜRK'ün açıklamasında, 2024 yılı için geçerli olacak araç muayene ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği ve şu anda uygulanan mevcut ücretlerin 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacağı ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaklaşık 1 hafta içerisinde yeniden değerleme oranını açıklayacağı ve bu açıklama sonrasında 2024 yılında uygulanacak araç muayene ücretlerinin ne olacağının belli olacağı belirtildi.

Yeniden Değerleme Oranı ve Muayene Ücretleri

Yapılan hesaplamalara göre, bu yılın yeniden değerleme oranının yüzde 65'ten düşük olma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Eğer yüzde 65 zam yapılırsa, bir otomobil için TÜVTÜRK muayene ücreti 2024 yılında 958 TL'den 1.580 TL'ye yükselecek. Bu durum, araç sahipleri için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.

TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine zam yapılacağına dair çıkan iddialar, TÜVTÜRK tarafından yapılan resmi açıklama ile yalanlandı. Ancak 2024 yılında uygulanacak araç muayene ücretlerinin ne olacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yakında yapacağı açıklama ile bu konuda daha net bilgilere ulaşılacak. Araç sahiplerinin bu konuda dikkatli ve bilinçli olmaları, resmi açıklamaları takip etmeleri büyük önem taşıyor.

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