Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yaz sezonunu açtı. Türkay, havaların ısınmasıyla birlikte kendini plaja attı. Objektif karşısına bikinisiyle poz veren 31 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Türkay, nerede tatil yaptığını ise belirtmedi.









Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda basına yansıyan Londra'ya taşındığı yönündeki haberlere açıklık getirmişti.

Ünlü isim, "Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya işlerim olduğu için gidip, geliyorum. Okulum orada. Londra'ya taşınmam söz konusu değil." diye konuşmuştu.

