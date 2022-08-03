Tuvana Türkay-İzzet Antebi'nin aşk tatili!

Geçtiğimiz günlerde Cennet Koyu'nda romantizmin doruklarına çıkan iş insanı İzzet Antebi ile kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay (31), tatile doymak bilmiyor. Bu yazın en çok konuşulan aşıklarından olan ikili, yaklaşık bir aydır bulundukları Bodrum'da, bu kez Yalıkavak'ta bir beach'te denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Ellerini bir an olsun birbirinden ayırmayan sevgililerin, denize girerken bile el ele tutuşmaları dikkatlerden kaçmadı.

Aşkları dolu dizgin devam eden çift, Ege'nin masmavi sularında serinledikten sonra yine el ele yürüdü. Neşelerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen İzzet Antebi ve ünlü oyuncu, şezlonglarında güneşin tadını çıkardılar.