Türkiye'nin Voleybol Yarı Final Maçı ve Spiker Tepkisi Gündemde

Türkiye'nin Voleybol Yarı Final Maçı ve Spiker Tepkisi Gündemde
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-08-2024 01:02

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda oynadığı yarı final maçında İtalya'ya 3-0 yenilerek altın ve gümüş madalya umutlarını kaybetti. Takım, Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya için karşılaşacak. Eğer bu maçı kazanırlarsa, tarihlerindeki ilk olimpiyat madalyasını elde edecekler.

Maçın ardından TRT'nin spikeri Kerem Öncel'in anlatımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Spikerin heyecansız ve motivasyonsuz tavırları, izleyiciler arasında hayal kırıklığına neden oldu. Kullanıcılar, Öncel'in maç sırasında milli takımın başarısızlığını vurgulayan ve moral bozucu yorumlar yaptığını belirterek eleştiride bulundu.

Ayrıca, TRT stüdyosunda Başak Koç'un, spiker Öncel'i hedef alarak yaptığı yorumlar da dikkat çekti. Koç, Özlem Özçelik'in sandalye kullanmasına atıfta bulunarak, spikerin anlatım tarzını eleştirdi.

Takımımız, Cumartesi günü Brezilya karşısında bronz madalya mücadelesine çıkacak.

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