Türkiye’den Gelen Paketlerde Yeni Dönem: Alışveriş Siteleri Dijital Olarak Bildirilecek

Türkiye’den Gelen Paketlerde Yeni Dönem: Alışveriş Siteleri Dijital Olarak Bildirilecek
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 10-08-2024 00:08

Gümrükler Genel Müdürlüğü, Türkiye’ye gelen her paketin alışveriş sitesinin dijital ortamda bildirilmesini zorunlu kıldı. Bu uygulama, kargo ve lojistik şirketleri tarafından her paket için yapılacak bildirimlerle yürürlüğe girecek. Böylece, yurt dışından hangi alışveriş sitesinden ürün alındığı takip edilebilecek.

Yeni sistemin 15 Ağustos'a kadar tamamlanması hedeflenirken, basitleştirilmiş gümrük beyannamelerinde "pazaryeri" isimli bir alan oluşturulacak. Yanlış bilgi aktarımı durumunda operatör şirketlere ceza uygulanacak.

Son dönemde Cumhurbaşkanlığı kararıyla hızlı kargo ve posta yoluyla getirilen ürünlerin gümrük vergileri artırılmış, gümrük müşaviri olmaksızın çekilebilecek ürünler için değer sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. Bu düzenlemeyle yurt dışı alışverişlerin maliyetleri artacak ve gümrük işlemleri daha sıkı denetlenecek.

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