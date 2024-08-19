Türkiye'de İşsizlik Oranı Sabit, Kadınlarda ve Gençlerde Yüksek

Türkiye'de İşsizlik Oranı Sabit, Kadınlarda ve Gençlerde Yüksek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2024 10:44

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ikinci çeyreğine ait işsizlik verilerini açıkladı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemde işsiz sayısı 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise yüzde 8,8 seviyesinde sabit kaldı. Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 11,7’ye yükselirken, erkeklerde bu oran yüzde 7,3 olarak belirlendi. Genç nüfus (15-24 yaş) arasında işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 16,3 oldu; bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik yüzde 13,7, kadınlarda ise yüzde 21,5 olarak ölçüldü.

İstihdam edilenlerin sayısı 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişiye çıktı ve istihdam oranı yüzde 49,6’ya yükseldi. İşgücü ise 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişiye ulaştı. Tarım, inşaat ve hizmet sektörlerinde istihdam artışı gözlenirken, sanayi sektöründe azalma yaşandı.

Benzer Haberler
Sema Şimşek ve sevgilisinden Alaçatı’da romantik anlar! Sema Şimşek ve sevgilisinden Alaçatı’da romantik anlar!
Gülcan Arslan'dan Bodrum'da estetik dalış! Gülcan Arslan'dan Bodrum'da estetik dalış!
Burcu Esmersoy'dan Instagram'da bikini defilesi! Burcu Esmersoy'dan Instagram'da bikini defilesi!
Çalışma Hayatında Devrim: İş Kanununda Büyük Revizyon Kapıda Çalışma Hayatında Devrim: İş Kanununda Büyük Revizyon Kapıda
Altın Fiyatları Tarihi Zirveye Ulaştı: Fed’in Faiz İndirimi Beklentisi Etkili Altın Fiyatları Tarihi Zirveye Ulaştı: Fed’in Faiz İndirimi Beklentisi Etkili
Kademe Kademe Emeklilikte Adalet Kaçınılmaz! Kademe Kademe Emeklilikte Adalet Kaçınılmaz!
ÇOK OKUNANLAR
Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması
  • 15-08-2024 13:37

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı
  • 17-08-2024 18:01

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu
  • 15-08-2024 13:44

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Çeşme’de keyifli tatil
  • 13-08-2024 11:01

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Çeşme’de keyifli tatil