Türkiye'de İşsizlik Oranı Sabit, Kadınlarda ve Gençlerde Yüksek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ikinci çeyreğine ait işsizlik verilerini açıkladı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemde işsiz sayısı 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise yüzde 8,8 seviyesinde sabit kaldı. Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 11,7’ye yükselirken, erkeklerde bu oran yüzde 7,3 olarak belirlendi. Genç nüfus (15-24 yaş) arasında işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 16,3 oldu; bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik yüzde 13,7, kadınlarda ise yüzde 21,5 olarak ölçüldü.

İstihdam edilenlerin sayısı 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişiye çıktı ve istihdam oranı yüzde 49,6’ya yükseldi. İşgücü ise 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişiye ulaştı. Tarım, inşaat ve hizmet sektörlerinde istihdam artışı gözlenirken, sanayi sektöründe azalma yaşandı.