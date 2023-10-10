Advert

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Önemli Bilgilendirme: Prim Desteği ve Koşulları

2023 yılının Mart ayında yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçiler için önemli bir prim desteği sunmaktadır.

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Önemli Bilgilendirme: Prim Desteği ve Koşulları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 15:01

Bu prim desteği, işçilere aylık bazda ekonomik bir destek sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak, bu desteğin uygulanması konusunda bazı ayrıntılara dikkat edilmesi gerekmektedir. Prim desteği, işçi başına aylık 670.72 TL ile 5.030.44 TL arasında değişen bir tutarda sağlanmaktadır. Bu destek, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. EYT yasası kapsamında emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçiler, bu prim desteğinden yararlanabilmektedirler. Ancak bu teşvikten yararlanabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

EYT prim teşviki koşulları şu şekildedir:

1. İşçinin emeklilik talebinde bulunması ve EYT yasası kapsamında "yaşa bakılmaksızın" emekli aylığı bağlanması gerekmektedir.

2. İşçinin emekli olduktan sonra aynı işyerinde 30 gün içinde tekrar çalışmaya başlaması gerekmektedir.

3. İşverenin işten ayrılış bildirgesini 3 Mart 2023 tarihinden sonra vermesi ve işçinin 30 günlük süre içinde yeniden işe başlaması gerekmektedir.

4. İşyerinin özel sektör işverenine ait olması gerekmektedir.

5. İşverenin aylık prim ve hizmet belgesini/muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi içinde vermesi ve tahakkuk eden primleri yasal süresi içinde ödemesi gerekmektedir.

6. İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Önemli bir detay olarak, işçinin işten ayrılış bildirgesinin ve işe giriş bildirgesinin aynı işyerinin sicil numarasına sahip olması gerekmektedir. Aynı işverene ait başka bir işyerinde çalışıyor olsa bile, sicil numaraları farklı ise teşvik uygulanmayacaktır. EYT kanunu kapsamında emekli olmuş ve yukarıdaki koşulları yerine getiren işçiler, bu prim teşviki ile aylık primlerinde indirim sağlayarak daha fazla gelir elde edebilirler. Ancak teşvikin sona erdirilmesi veya geri alınması durumunda gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanabileceğini unutmamak önemlidir.

EYT yasası, yaşa bakılmaksızın emekli olma hakkına sahip olan birçok kişi için önemli bir fırsat sunmaktadır. İşçiler, bu teşviki kullanarak ekonomik açıdan daha iyi bir duruma gelebilirler. Ancak, teşvikin koşullarını ve gerekliliklerini dikkatlice takip etmek ve yerine getirmek önemlidir. Bu sayede işçiler, prim desteği ile emeklilik sonrası gelirlerini artırabilirler. Önemli bir detay olarak, işçinin işten ayrılış bildirgesinin ve işe giriş bildirgesinin aynı işyerinin sicil numarasına sahip olması gerekmektedir. Aynı işverene ait başka bir işyerinde çalışıyor olsa bile, sicil numaraları farklı ise teşvik uygulanmayacaktır.

EYT kanunu kapsamında emekli olmuş ve yukarıdaki koşulları yerine getiren işçiler, bu prim teşviki ile aylık primlerinde indirim sağlayarak daha fazla gelir elde edebilirler. Ancak teşvikin sona erdirilmesi veya geri alınması durumunda gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanabileceğini unutmamak önemlidir. EYT yasası, yaşa bakılmaksızın emekli olma hakkına sahip olan birçok kişi için önemli bir fırsat sunmaktadır. İşçiler, bu teşviki kullanarak ekonomik açıdan daha iyi bir duruma gelebilirler. Ancak, teşvikin koşullarını ve gerekliliklerini dikkatlice takip etmek ve yerine getirmek önemlidir. Bu sayede işçiler, prim desteği ile emeklilik sonrası gelirlerini artırabilirler.
 

Benzer Haberler
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aleyna farklı tarzıyla yarışmaya damga vurdu Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aleyna farklı tarzıyla yarışmaya damga vurdu
5 bin TL ikramiyeden hangi emekliler yararlanacak? 5 bin TL ikramiyeden hangi emekliler yararlanacak?
Emekliye 5000 TL hangi tarihte, ne zaman verilecek? İşte Cumhuriyet ikramiyesi ödeme takvimi Emekliye 5000 TL hangi tarihte, ne zaman verilecek? İşte Cumhuriyet ikramiyesi ödeme takvimi
Vakıfbank hesabı olanlar Ekim ayına dikkat! Son şans verildi! Vakıfbank hesabı olanlar Ekim ayına dikkat! Son şans verildi!
Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi Asıl ve yedek liste belli mi? Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi Asıl ve yedek liste belli mi?
Görde, duyda inanma! TESLA Ekim ayına özel indirim yapmaya karar verdi! Görde, duyda inanma! TESLA Ekim ayına özel indirim yapmaya karar verdi!
ÇOK OKUNANLAR
Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Zehra Güneş'ten Çağatay Ulusoy itirafı! Ergenlik dönemlerinden itibaren...
  • 03-10-2023 16:04

Zehra Güneş'ten Çağatay Ulusoy itirafı! Ergenlik dönemlerinden itibaren...

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor
  • 07-10-2023 14:19

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı Boşandı mı? Neden Boşandı
  • 03-10-2023 20:20

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı Boşandı mı? Neden Boşandı