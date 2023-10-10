Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Önemli Bilgilendirme: Prim Desteği ve Koşulları

Bu prim desteği, işçilere aylık bazda ekonomik bir destek sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak, bu desteğin uygulanması konusunda bazı ayrıntılara dikkat edilmesi gerekmektedir. Prim desteği, işçi başına aylık 670.72 TL ile 5.030.44 TL arasında değişen bir tutarda sağlanmaktadır. Bu destek, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. EYT yasası kapsamında emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçiler, bu prim desteğinden yararlanabilmektedirler. Ancak bu teşvikten yararlanabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

EYT prim teşviki koşulları şu şekildedir:

1. İşçinin emeklilik talebinde bulunması ve EYT yasası kapsamında "yaşa bakılmaksızın" emekli aylığı bağlanması gerekmektedir.

2. İşçinin emekli olduktan sonra aynı işyerinde 30 gün içinde tekrar çalışmaya başlaması gerekmektedir.

3. İşverenin işten ayrılış bildirgesini 3 Mart 2023 tarihinden sonra vermesi ve işçinin 30 günlük süre içinde yeniden işe başlaması gerekmektedir.

4. İşyerinin özel sektör işverenine ait olması gerekmektedir.

5. İşverenin aylık prim ve hizmet belgesini/muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi içinde vermesi ve tahakkuk eden primleri yasal süresi içinde ödemesi gerekmektedir.

6. İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Önemli bir detay olarak, işçinin işten ayrılış bildirgesinin ve işe giriş bildirgesinin aynı işyerinin sicil numarasına sahip olması gerekmektedir. Aynı işverene ait başka bir işyerinde çalışıyor olsa bile, sicil numaraları farklı ise teşvik uygulanmayacaktır. EYT kanunu kapsamında emekli olmuş ve yukarıdaki koşulları yerine getiren işçiler, bu prim teşviki ile aylık primlerinde indirim sağlayarak daha fazla gelir elde edebilirler. Ancak teşvikin sona erdirilmesi veya geri alınması durumunda gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanabileceğini unutmamak önemlidir.

EYT yasası, yaşa bakılmaksızın emekli olma hakkına sahip olan birçok kişi için önemli bir fırsat sunmaktadır. İşçiler, bu teşviki kullanarak ekonomik açıdan daha iyi bir duruma gelebilirler. Ancak, teşvikin koşullarını ve gerekliliklerini dikkatlice takip etmek ve yerine getirmek önemlidir. Bu sayede işçiler, prim desteği ile emeklilik sonrası gelirlerini artırabilirler. Önemli bir detay olarak, işçinin işten ayrılış bildirgesinin ve işe giriş bildirgesinin aynı işyerinin sicil numarasına sahip olması gerekmektedir. Aynı işverene ait başka bir işyerinde çalışıyor olsa bile, sicil numaraları farklı ise teşvik uygulanmayacaktır.

EYT kanunu kapsamında emekli olmuş ve yukarıdaki koşulları yerine getiren işçiler, bu prim teşviki ile aylık primlerinde indirim sağlayarak daha fazla gelir elde edebilirler. Ancak teşvikin sona erdirilmesi veya geri alınması durumunda gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanabileceğini unutmamak önemlidir. EYT yasası, yaşa bakılmaksızın emekli olma hakkına sahip olan birçok kişi için önemli bir fırsat sunmaktadır. İşçiler, bu teşviki kullanarak ekonomik açıdan daha iyi bir duruma gelebilirler. Ancak, teşvikin koşullarını ve gerekliliklerini dikkatlice takip etmek ve yerine getirmek önemlidir. Bu sayede işçiler, prim desteği ile emeklilik sonrası gelirlerini artırabilirler.

