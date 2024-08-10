Türkiye’de Borç Krizi Derinleşiyor: 2024’ün İlk Yarısında İflaslar Patladı

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Türkiye'de bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının alarm verici boyutlara ulaştığını açıkladı. 2024'ün ilk yarısında yasal takibe alınan kişi sayısı, geçen yıla göre %103 artışla 891 bine yükseldi. Bireysel kredi kartı borcu nedeniyle takibe düşenlerin sayısı ise 645 bin olarak kaydedildi.

Ocak-Haziran 2024 döneminde bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı %34,2 artışla 536 bine çıktı. Özellikle kredi kartı borçlarında %70’lik bir artış yaşandı. İhtiyaç kredilerindeki ödenmeme oranı %3,2’ye çıkarken, inşaat sektörü borç ödemede en büyük zorlukla karşılaşıyor. Babuşcu, borç yükündeki bu artışın ekonomideki kırılganlığı derinleştirdiğine dikkat çekti ve çözüm için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.