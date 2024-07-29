Türkiye’de Aile Destek Programı Hakkında Son Gelişmeler

Türkiye’de Aile Destek Programı Hakkında Son Gelişmeler
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 29-07-2024 16:09

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlara yönelik sunulan Aile Destek Programı'nın ödemeleri ve süreci hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar:

Ödeme Yöntemleri

  • IBAN ve PTT: Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, başvuru sırasında verilen IBAN numarasına veya PTT üzerinden vatandaşların kimlik numaralarına göre yatırılmaktadır.

Duyuru ve Destek Süreci

  • Programın Süresi: 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay süreyle destek sağlamıştı. Programın başarılı bulunması üzerine, 1 yıl süreyle daha uzatılması kararlaştırıldı.
  • İkinci 12 Ay: Temmuz 2023 - Haziran 2024 dönemi için, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için çeşitli yardım tutarları ile aylık destek sağlanacaktır.

Destek Tutarları ve Gelir Aralıkları

  • Gelir Aralıkları: Aile Destek Programı, hane içindeki kişi başına düşen gelir düzeyine göre dört farklı aralıkta yardım tutarları belirlenmektedir. Bu tutarlar, ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik durumlarına göre farklılık göstermektedir.

Başvuru ve Yardım Süreci

  • Başvuru: Destek programına başvuru sırasında IBAN numarası veya kimlik bilgileri sağlanarak PTT üzerinden ödeme alınabilir.
  • Destek Sürekliliği: Programın devam edeceği ve destek ödemelerinin süreceği belirtilmiştir, bu sayede ihtiyaç sahibi aileler düzenli olarak destek alabileceklerdir.

Bu bilgiler, aile destek ödemeleriyle ilgili mevcut süreci ve uygulama detaylarını kapsamlı bir şekilde özetlemektedir. Yardım ödemeleriyle ilgili güncel detaylar ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili sosyal hizmetler kurumlarına başvurabilirsiniz.

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