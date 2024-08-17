Türkiye, Ticaret Anlaşmalarıyla Küresel Hacmini Artırmayı Hedefliyor!

Türkiye, sanayici ve ihracatçılara pazar avantajı sağlamak amacıyla serbest ticaret anlaşmaları (STA) ve tercihli ticaret anlaşmaları (TTA) üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Halihazırda 23 STA'yı yürürlüğe koyan Türkiye, İran, Azerbaycan, Özbekistan ve Pakistan gibi ülkelerle TTA'larla ticaret hacmini güçlendiriyor. Ayrıca Maldivler ve Cezayir ile yeni anlaşmalar için müzakereler devam ediyor.

Türkiye'nin Ukrayna, Katar, Lübnan ve Sudan ile STA süreçleri sürerken, Türkiye-Ukrayna STA'sı, Kiev'de imzalanan anlaşmanın iç onay süreci tamamlandığında yürürlüğe girecek. Bu anlaşma, Ukrayna menşeli tarım ve sanayi ürünlerinde serbestleşmeyi hedefliyor. Sudan ile 10 milyar dolarlık ticaret hedeflenirken, Katar ile e-ticaret alanında işbirliği artırılacak.

Japonya, Endonezya ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile müzakereler devam ederken, Türkiye bu anlaşmalarla ikili ticareti kolaylaştırmayı ve ihracatını birçok sektörde artırmayı amaçlıyor.