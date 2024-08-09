Türkiye-Brezilya Üçüncülük Maçı 10 Ağustos'ta

Türkiye-Brezilya Üçüncülük Maçı 10 Ağustos'ta
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-08-2024 01:00

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya’ya 3-0 yenilerek final şansını kaçırdı. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadelede, millilerimiz tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazanmak için Brezilya ile karşılaşacak. Türkiye-Brezilya bronz madalya maçı 10 Ağustos Cumartesi günü, TSİ 18.15'te başlayacak ve TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yarı final mücadelesinde Türkiye, setlerin başında öne geçti fakat İtalya'nın etkili oyunu karşısında setleri 25-22, 25-19 ve 25-22 kaybetti. İtalya, bu sonuçla 11 Ağustos'taki finalde ABD'nin rakibi oldu. Milliler, bronz madalya için Brezilya ile büyük bir mücadele verecek.

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