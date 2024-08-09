Turkcell'den Ultia'ya Tasfiye Kararı

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Ultia Teknoloji Yazılım ve Uygulama Geliştirme Ticaret A.Ş.’nin tasfiye edilmesi için gerekli işlemleri başlattığını duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu, Ultia'nın bulunduğu sektörün büyüme potansiyelinin son dönemde sınırlı kalması nedeniyle tasfiye kararını aldıklarını açıkladı.

Yaklaşık bir yıl önce kurulan Ultia, "hızlı uygulama ve iş akışı geliştirme platformu" olarak tanıtılmış ve kurumlara maliyet avantajı ile hız kazandıracağı öne sürülmüştü. Ancak, bu potansiyelin sınırlı kalması, tasfiye kararını etkileyen ana neden oldu.