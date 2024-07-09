Türk Telekom Müşterilerine 1500 TL Nakit İade Fırsatı!

Türk Telekom hat sahiplerine müjde! 31 Ağustos’a kadar Türk Telekomlu olanlara Akbank'ın başlattığı kampanya kapsamında 1500 TL iade yapılacak. Akbank, bu kampanya ile mobil bankacılığı teşvik ederken, müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Kampanyanın detayları ve koşulları açıklandı. İşte bilmeniz gereken her şey!

Akbank’tan Türk Telekom Müşterilerine Özel Kampanya

Akbank, Türk Telekomlu müşterilerine yönelik kampanya başlattı. Banka, "1040TURKTELEKOM" davet kodunu kullanarak mobilden ilk kez Akbanklı olanlara, verecekleri Türk Telekom cep telefonu ve/veya evde internet fatura talimatlarının otomatik olarak ödenmesi durumunda aylık 500 TL’ye, 3 ayda toplam 1500 TL’ye varan nakit iade sunuyor. Kampanya 31 Ağustos’a kadar sürecek.

Kampanya Koşulları ve Detayları

Katılım Şartları

Kampanyadan 18 Mart – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında "1040TURKTELEKOM" davet kodunu kullanarak Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek ilk kez Akbanklı olanlar yararlanabilir. Vadesiz hesaplarından ya da kredi kartlarından verecekleri Türk Telekom cep telefonu ve/veya evde internet fatura talimatlarının otomatik olarak ödenmesi gerekmektedir.

Nakit İade Koşulları

Kampanya kapsamında, otomatik ödenen fatura tutarı kadar aylık maksimum 500 TL, 3 ay boyunca toplam 1500 TL’ye varan nakit iade kazanılabilir. Aylık 500 TL’ye kadar olan nakit iadeler, fatura tutarının 500 TL’yi geçmesi durumunda aylık en fazla 500 TL olarak, fatura tutarının 500 TL’nin altında kalması durumunda ise ödenen fatura tutarı kadar hesaplara iade edilecektir.

Kampanya Süreci

İlk Kontroller ve Nakit İade Zamanlaması

Mart ayında otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler : Nakit iadeleri Nisan ayının ilk 10 iş gününde yapılacaktır.

: Nakit iadeleri Nisan ayının ilk 10 iş gününde yapılacaktır. Nisan ayında otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler : Nakit iadeleri Mayıs ayının ilk 10 iş gününde yapılacaktır.

: Nakit iadeleri Mayıs ayının ilk 10 iş gününde yapılacaktır. Mayıs ayında otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler : Nakit iadeleri Haziran ayının ilk 10 iş gününde yapılacaktır.

: Nakit iadeleri Haziran ayının ilk 10 iş gününde yapılacaktır. Haziran ayında otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler : Nakit iadeleri Temmuz ayının ilk 10 iş gününde yapılacaktır.

: Nakit iadeleri Temmuz ayının ilk 10 iş gününde yapılacaktır. Temmuz ayında otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler : Nakit iadeleri Ağustos ayının ilk 10 iş gününde yapılacaktır.

: Nakit iadeleri Ağustos ayının ilk 10 iş gününde yapılacaktır. Ağustos ayında otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler: Nakit iadeleri Eylül ayının ilk 10 iş gününde yapılacaktır.

Önemli Notlar

Kampanyadan sadece Akbank Mobil uygulaması üzerinden "1040TURKTELEKOM" davet kodunu kullanarak ilk kez Akbanklı olan Türk Telekom mobil ve/veya evde internet müşterileri yararlanabilecektir.

Akbank Mobil’den müşteri olma hizmeti 18-80 yaş arasındaki kişiler için geçerlidir.

Nakit ödüller, otomatik fatura ödemenin gerçekleştiği ayı takip eden ayın ilk 10 iş gününde vadesiz TL hesaplarına yatırılacaktır.

Bir müşteri kampanya dönemi içerisinde aylık en fazla 500 TL, toplamda en fazla 1500 TL nakit ödül alabilecektir.

Bu kampanya ile Akbank, mobil bankacılığını tercih eden müşterilerine büyük bir avantaj sunarken, Türk Telekom müşterileri de faturalarını kolayca ödeyip nakit iade kazanma fırsatını yakalıyor. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen Akbank Mobil’i indirip "1040TURKTELEKOM" davet kodu ile Akbanklı olmayı unutmayın!