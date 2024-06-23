Türk İş Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret ile ilgili duyuru yaptı: 18 bin TL olsun istiyoruz

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Sözcü'den Saygı Öztürk'e verdiği demeçte, son 25 yılın en zorlu dönemlerinden birini yaşadığımızı belirtti. Atalay, "Son yılların en zor dönemini geçiriyoruz. Enflasyon durdurulmazsa, yapılacak iyileştirme bir ay bile sürmez" dedi. Bu açıklama, ücretlilerin ve emeklilerin büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde geldi.

Asgari Ücret Talebimiz: 18 Bin TL

Ergün Atalay, asgari ücretin 18 bin TL olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesi gerektiğini belirtti. "Bu toplantıda dört asgari ücretli kardeşimiz vardı. 18 bin TL’nin altında asgari ücret belirlendiği için karara muhalefet şerhi koymuştuk" dedi. Asgari ücretli çalışanların sendikalı olmadıkları için grev yapamadıklarını ve haklarını arayamadıklarını da sözlerine ekledi.

Vergide Adalet Talebi

Atalay, çalışanların ana probleminin vergi olduğunu ifade etti. Türk-İş, Hak İş ve DİSK konfederasyonları olarak adil bir vergi sistemi için ortak mücadele edeceklerini söyledi. "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için mücadele veriyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın işçiler lehine düzenlemeler yapması gerektiğini vurguladı. Vergi teklifi meclise geldiğinde parti genel başkanlarıyla görüşeceklerini belirtti.

Enflasyon ve Ücretlilerin Durumu

Ergün Atalay, enflasyonun son 25 yılda hiç bu kadar etkili olmadığını belirtti. Bu durum, özellikle ücretliler ve emekliler için büyük bir sıkıntı yaratıyor. Atalay, "Enflasyon durdurulmazsa, yapılacak iyileştirme bir ay bile sürmez" diyerek bu durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ücretlilerin ve emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, Türkiye genelinde geniş bir kitleyi etkiliyor.

Asgari Ücretin Yeniden Belirlenmesi

Atalay, asgari ücretin 18 bin TL olması gerektiğini ve yılda iki kez belirlenmesi gerektiğini savundu. Bu öneri, mevcut ekonomik koşullar altında asgari ücretlilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak, Atalay'ın belirttiği gibi, asgari ücretli çalışanların sendikalı olmamaları, haklarını aramalarını zorlaştırıyor.

Vergi Sisteminde Adalet

Atalay, vergi adaletsizliğine de dikkat çekti. Türk-İş, Hak İş ve DİSK konfederasyonları olarak adil bir vergi sistemi için mücadele edeceklerini belirtti. "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için mücadele veriyoruz" dedi. Bu, çalışanların vergi yükünü hafifletmeyi ve daha adil bir vergi sistemi oluşturmayı amaçlayan bir adım olarak öne çıkıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Çağrı

Atalay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın işçiler lehine düzenlemeler yapması gerektiğini vurguladı. Vergi teklifi meclise geldiğinde parti genel başkanlarıyla görüşeceklerini belirtti. Bu görüşmelerin, işçilerin vergi yükünü hafifletmeye yönelik önemli adımlar atılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Ergün Atalay’ın açıklamaları, Türkiye’nin mevcut ekonomik koşullarında çalışanların ve emeklilerin yaşadığı sıkıntıları gözler önüne seriyor. Asgari ücretin artırılması ve vergi adaletinin sağlanması gibi talepler, bu sıkıntıların hafifletilmesine yönelik önemli adımlar olarak görülüyor. Atalay'ın verdiği bu demeç, ekonomik zorluklarla mücadele eden geniş bir kesimin sesi olmayı sürdürüyor.