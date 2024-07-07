Türk Hava Yolları (THY), Havacılık Sektöründe Devrim Yaratıyor!

Türk Hava Yolları (THY), yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat liderliğinde, havacılık sektöründe önemli stratejik adımlarla gündeme damga vuruyor. CNN Türk’te katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bolat, şirketin büyüme planlarını ve geleceğe yönelik hedeflerini detaylarıyla paylaştı.

Filo Genişlemesi: 900 Yeni Pilot Katılıyor!

THY, filosunu güçlendirmek amacıyla 900 yeni pilot alımı yapacağını duyurdu. 2023 yılı itibarıyla 6755 pilota ulaşarak büyük bir genişleme kaydeden THY, uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Kabin Memurları: 1000 Yeni İstihdam!

Kabin memuru alımlarında da büyük bir artış öngören THY, mevcut 15 bin kabin memuruna ek olarak 1000 yeni kabin memuru daha istihdam edecek. Bu hamle, yolculara daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor.

İnternet Hizmeti: Ücretsiz ve Kesintisiz!

Yolcularına daha konforlu bir seyahat deneyimi sunma hedefiyle THY, uçaklarında ücretsiz internet hizmeti sunacak. Bu adım, yolcuların uçuş sırasında bağlantılarını korumalarını sağlayacak ve seyahat konforunu üst seviyeye çıkaracak.

Liderlik Hedefi ve Yenilikçi Adımlar

Prof. Dr. Bolat, THY’nin havacılık sektöründeki lider konumunu pekiştirmeyi ve uluslararası alanda güçlenmeyi hedeflediğini vurguladı. Şirket, büyüme stratejileri ve yenilikçi adımlarıyla sektörde fark yaratmayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı planlıyor.

Gelecek için Güçlü Adımlar

Türk Hava Yolları, 900 yeni pilot ve 1000 yeni kabin memuru ile filosunu ve hizmet kadrolarını güçlendirirken, ücretsiz internet hizmeti ile yolcularına benzersiz bir seyahat deneyimi sunacak. Havacılık dünyasında büyük yankı uyandıran bu devrim niteliğindeki adımlar, THY’nin uluslararası prestijini ve müşteri memnuniyetini artıracak.

Türk Hava Yolları’nın bu iddialı hamleleri, havacılık dünyasında geleceğe yönelik umut verici bir perspektif sunuyor. Prof. Dr. Ahmet Bolat liderliğinde THY, yenilikçi ve etkili stratejilerle sektördeki gücünü pekiştiriyor ve yolcularına en üst düzey hizmeti sunma vizyonunu sürdürüyor.