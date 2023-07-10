Tüm Vatandaşlara Her Ay 1200 TL Ödeniyor! Başvurmayan Kalmasın Emekli Olsun veya Olmasın Yararlanıyor

65 yaş üstü vatandaşlar dilekçe vermeleri durumunda 1.200 TL yaşlılık maaşı ödemesi alacak. Peki nasıl başvuru yapılır? Yaşlılık maaşı almak için koşullar neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Emekli olarak, yaşlılığını finansal açıdan bir nebze garanti altına almak, çalışma hayatına sahip tüm herkesin en büyük hayalleri içerisinde yer almaktadır. Ancak SGK'nın belirlediği sigortalılık zamanı, prim ödemesi ve yaş şartını sağlamayan yurttaşların emekli olma ihtimali yoktur. Bu durumda devreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı giriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye sınırlarında yaşayanlara pek çok kalemde destek paketi sunuyor.

Devlet tarafından gerçekleştirilen desteklerin başında da 65 yaşını tamamlamış ve kendi ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ihtiyar yurttaşları kapsayan yaşlılık maaşıdır. Sizlerde başvurunuzu yaparak bu destek ödemesinden faydalanın.

Yaşlılık Aylığı Koşulları

Yaşlılık aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen sosyal destek çeşitlerinden yalnızca bir tanesidir. Bu destek ödemesinde, yaşı ve fiziksel durumu gereği iş gücü azalan 65 yaş üstü vatandaşlar dikkate alınmıştır. İlgili olan toplulukta bulunan ve ihtiyaç sahibi olduğunu belgelerle ispatlayan her vatandaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu maaştan faydalanabilecek.

Yaşlılık Aylığı Nasıl Alınır?

Yaşlılık aylığından faydalanmak için ilk önce ihtiyaç sahibi olduğunuzu kanıtlamanız ve 65 yaşını tamamlamış olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda SGK ya da herhangi bir kuruluştan da emekli maaşı almıyor olmanız isteniyor. Bu şartlara uygun olan tüm vatandaşlar bir dilekçe ve T.C. Kimlik numarası ile bağlı bulundukları il müdürlüklerine ya da Sosyal Dayanışma ve yardımlaşma vakıflarına başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bu maaş, yılbaşında duyurulan 2021 enflasyon istatistikleri ve asgari ücret zammı kapsamında tekrar hesaplanmış ve belirlenmiştir. Yeni dönemin yaşlılık maaşı tutarı ise 1.200 TL olarak ödenmektedir. Yaşlılık aylığı ödemesinden faydalanmaya hak kazanan kişiler bu maaş ile ihtiyaçlarını giderebiliyor ve gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duydukları nakiti elde ediyorlar.

Sizlerde e-Devlet sistemine giriş yaparak yaşlılık aylığı ve Devlet tarafından sunulan daha pek çok kalemde ki destek ödemesi ayrıntılarını görüntüleyebilir, başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Talep edilen koşullara uygun olmanız halinde başvurunuz olumlu sonuçlanır ve desteklerden anında yararlanmaya başlayabilirsiniz.