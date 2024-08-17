Tüketiciyi Aldatan Reklamlara Dev Ceza: 165 Milyon Lira!

Tüketiciyi Aldatan Reklamlara Dev Ceza: 165 Milyon Lira!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 17-08-2024 10:23

Reklam Kurulu, bu yıl tüketicileri yanıltan reklamlara toplam 165 milyon 41 bin 612 lira ceza kesti. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yılın ilk 8 ayında 1202 dosya incelendiği ve 1055'inde haksız ticari uygulama ile aldatıcı reklam tespit edildiği belirtildi. Bu dosyalara yönelik durdurma cezası ve idari para cezaları uygulandı.

Ağustos ayında yapılan toplantıda, 138 dosyadan 128'inde mevzuata aykırılık saptandı ve bu reklamlara toplam 16 milyon 257 bin 632 lira ceza verildi. Ayrıca, arama motoru sonuçlarındaki yanıltıcı fiyat bilgileri ve devre mülk reklamları gibi örnekler de cezalandırıldı. Özellikle, domuz derisi içeren ürünlerin Türkiye'deki reklamlarında bu bilginin belirtilmemesi üzerine de yaptırım kararı alındı.

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