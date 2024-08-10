Tuğba Melis Türk o günleri anlattı: "Sabah 05.00’te kalkıyordum..."

Kısa bir süre önce tatil yaptığını belirten Tuğba Melis Türk, "Önce Mısır'a, ardından Fethiye ve Datça'ya gittim. Datça'da fiyatlar makul seviyedeydi. Esnaf için de zor bir durum. Genel olarak bakıldığında herkes mağdur" dedi.

Türk, geçtiğimiz kış bir dönem projesinde rol aldığını ve bu deneyimin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini belirtti. "İlk kez dönem projesi yaptım. Sabah 05.00’te kalkıyordum, bilmediğim kelimelere bakmam gerekiyordu. Kostümler de çok ağırdı," ifadelerini kullandı. Oyuncu, dönem projelerinin oyuncular için farklı bir deneyim sunduğunu, ancak bu deneyimin zorlukları da beraberinde getirdiğini söyledi.