Tuğba Ekinci Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Tuğba Ekinci Hakkında Soruşturma Başlatıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2024 16:24

Şarkıcı Tuğba Ekinci’nin İstanbul’daki ödül töreninde yaptığı konuşma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmeler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ekinci’nin sözlerinin suç kapsamına girip girmediğinin değerlendirileceği belirtildi. Ayrıca, konuşmanın tamamına ait video kaydının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne iletilerek detaylı bir çözümleme yapılması talimatı verildi. Soruşturmanın kapsamı ve sonuçları, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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