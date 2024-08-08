TÜBİTAK'tan 38 Personel Alımı İlanı Yayınlandı! Başvuru Tarihleri ve Detaylar Açıklandı

TÜBİTAK, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanıyla 38 personel alımı yapacağını duyurdu. İlan kapsamında, deniz ulaştırma ve işletme teknikeri, vardiya zabiti, kamarot, gemi yağcısı, araştırmacı ve AR-GE proje teknisyeni pozisyonlarında istihdam edilecek personeller için başvurular başladı. Gemi adamı pozisyonları için başvurular 12 Ağustos’a, diğer pozisyonlar için ise 27 Ağustos’a kadar sürecek.

Başvurular, TÜBİTAK’ın kariyer sayfası üzerinden yapılacak. İlgili koşul ve şartlar, TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinde ve Türkiye İş Kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sitelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. AR-GE proje teknisyeni olarak başvuru yapacak adayların, ilgili teknik bölümlerden önlisans diplomasına sahip olmaları gerekiyor.

Başvuru şartları ve detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.