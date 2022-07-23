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Gecce Magazin Haberleri

Tuba Büyüküstün'den tatil pozu!

Tuba Büyüküstün yaptığı tatilden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Tuba Büyüküstün'den tatil pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2022 13:48

Netflix için çekilen "Another Self"te Murat Boz, Rıza Kocaoğlu ve Seda Bakan'la kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün dizisi yanına girmeden önce kısa bir tatile çıktı. 28 Haziran'da yayına başlayacak olan dizi öncesi moral depolayan güzel oyuncu tatilden bir kareyi de sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram hesabına fotoğraf yükleyen Büyüküstün'ün paylaşımına binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi. Seda Bakan da Tuba Büyüküstün'ün bu pozunun altına kalp emojisi koyarak arkadaşına destek verdi.

İşte o fotoğraf:

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