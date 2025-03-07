Tuba Büyüküstün'den 10 yıl sonra gelen 'Kara Para Aşk' itirafı: "Hiç eskimiyor..."

2014-2015 yılları arasında ATV’de ekrana gelen ve dönemin en popüler yapımları arasında yer alan Kara Para Aşk, geçtiğimiz yıl Netflix’te yeniden yayınlandı. Uluslararası platformda büyük yankı uyandıran yapım, 2024 yılının en çok izlenen dizisi oldu!



Netflix’te rekor izlenme!

Kara Para Aşk’ın ilk sezonu, 113 milyon saat izlenme süresiyle Netflix’in 2024 yılı en çok izlenen yapımları arasında zirveye yerleşti. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi kazanan dizi, yıllar sonra tekrar gündeme gelerek başarısını bir kez daha kanıtladı.

Tuba Büyüküstün’den duygusal paylaşım

Dizinin dünya çapında yeniden popüler olması üzerine, başrol oyuncularından Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından duygularını paylaştı. Güzel oyuncu, “Bu işi yapmanın, bir hikâye anlatmanın en güzel tarafı bu galiba... Hiç eskimiyor” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

10 yıl sonra bile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Kara Para Aşk, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada başarısını sürdürmeye devam ediyor.