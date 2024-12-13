Tuba Büyüküstün Kızıldeniz Film Festivali’nde göz kamaştırdı!

Türk sinemasının dünya çapında tanınan isimlerinden Tuba Büyüküstün, bu yıl düzenlenen Kızıldeniz Film Festivali’ne jüri üyesi olarak katılarak uluslararası arenada ülkemizi temsil etti. Büyüküstün, festivalin kırmızı halısında Hollywood yıldızlarıyla birlikte basına poz verirken, güzelliği ve zarafetiyle büyük ilgi topladı.

Kırmızı halı geçişinde basının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü oyuncu, festival boyunca tercih ettiği şık ve zarif kıyafetlerle moda otoritelerinden tam not aldı. Büyüküstün’ün stil danışmanlığını üstlenen ekip, onun doğal güzelliğini ön plana çıkaran tasarımlarla dikkat çekti.

Instagram’da 6,1 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, festivalden kareler paylaşarak sevenlerinin heyecanını da ortak etti. Paylaşımları kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, “Tuba bir dünya starı!” ve “Güzelliğinle hepimizi büyülüyorsun!” gibi yorumlarla sevgilerini dile getirdi.

Büyüküstün, hem oyunculuğuyla hem de zarafetiyle uluslararası platformlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Kızıldeniz Film Festivali’ndeki bu önemli göreviyle bir kez daha Türk sanatçılarının global ölçekteki başarılarına dikkat çekti