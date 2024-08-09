Trump ve Harris ile Canlı Yayın Tartışmasına Hazır

Trump ve Harris ile Canlı Yayın Tartışmasına Hazır
DÜNYA MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 00:58

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin ekonomik ve güvenlik açısından kritik bir durumda olduğunu belirterek, 1929’daki Büyük Buhran benzeri bir krizin eşiğinde olduğunu söyledi.

Başkan Joe Biden’ı ülkenin en kötü başkanı olarak nitelendirirken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in “en alt sıralarda” olduğunu iddia etti. Trump, Harris ile 4, 10 ve 25 Eylül’de canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu duyurdu. ABC, 10 Eylül’deki tartışmayı onayladı.

Trump ayrıca, bir suikast girişiminin silah kontrolü görüşlerini değiştirmediğini vurgulayarak, silahların savunma için gerekli olduğunu savundu.

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