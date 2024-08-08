Trump Ailesi Kripto Dünyasında Sarsıcı Bir Yenilikle Karşımızda: Dünya Özgürlüğü Tokenizasyonu!

Donald Trump’ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump, kripto para dünyasında büyük bir yenilik getiriyor. Yeni projeleri, gerçek dünya varlıklarını tokenize etmeyi hedefleyen "World Liberty" isimli bir RWA (gerçek dünya varlıkları) tokenizasyon platformunu içeriyor.

Proje, Trump’ın sahip olduğu binaların tokenizasyonunu sağlayarak merkeziyetsiz finansın (DeFi) geleceğine yön vermeyi planlıyor.

Proje detayları, emlak patronu ve Trump’ın arkadaşı Steve Witkof’un sosyal medya etkileşimleri ve Chase Hero isimli bir kripto para influencer’ının paylaşımlarıyla da ilişkilendiriliyor. Ancak, Dough Finance isimli ilgili DeFi platformunun hacklenmiş olması dikkat çekiyor. Bu yenilikçi adım, kripto yatırımcıları arasında büyük bir heyecan yaratabilir.