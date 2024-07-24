Trabzonspor’un Avrupa Kupalarındaki 150. Maçı: Ruzomberok Karşısında

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile karşılaşarak Avrupa kupalarındaki 150. maçına çıkacak. Bu tarihi karşılaşma, bordo-mavililer için özel bir anlam taşıyor. İşte Trabzonspor’un Avrupa kupalarındaki performansı, tarihi galibiyetleri ve rekorları hakkında detaylar:

Trabzonspor’un Avrupa Kupalarındaki Genel Performansı

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar 149 maça çıktı. Bu maçlarda 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda rakip filelere toplamda 190 gol atarken, kalesinde ise 205 gol gördü. Trabzonspor’un Avrupa serüveni 1976-1977 sezonunda başlamış olup, bu süre zarfında çeşitli turnuvalarda mücadele etti:

Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi: 30 maç

30 maç UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi: 93 maç

93 maç Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 12 maç

12 maç UEFA Intertoto Kupası: 8 maç

8 maç UEFA Avrupa Konferans Ligi: 6 maç

UEFA Avrupa Ligi'nde 94. Maç

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Ruzomberok ile oynayacağı maçla birlikte 94. karşılaşmasına çıkacak. İlk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile karşılaşan bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 93 maçta 36 galibiyet elde etti. 22 maçta berabere kalan Trabzonspor, 35 maçta ise mağlup oldu. Bu maçlarda 127 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

Slovakya Takımlarıyla İlk Karşılaşma

Trabzonspor, Slovakya temsilcileri ile daha önce sadece bir kez karşılaştı. 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile eşleşen bordo-mavililer, deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen, sahasında 4-1 galip gelerek üst tura yükseldi. Ruzomberok ile yapılacak bu karşılaşma, Slovakya temsilcileriyle olan ikinci buluşmaları olacak.

Avrupa’daki Tarihi Galibiyetler

Trabzonspor, Avrupa kupalarında birçok güçlü takımı mağlup etme başarısı gösterdi. Bu anlamda dikkat çeken bazı galibiyetler şunlardır:

Liverpool (1976-1977 sezonu): İngiltere’nin köklü kulübü Liverpool’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

İngiltere’nin köklü kulübü Liverpool’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Inter (1983-1984 sezonu): İtalya’nın güçlü temsilcisi Inter’i 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu zaferin ardından 14 Eylül 2011’de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da Inter’i 1-0 yendi.

İtalya’nın güçlü temsilcisi Inter’i 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu zaferin ardından 14 Eylül 2011’de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da Inter’i 1-0 yendi. Barcelona (1990-1991 sezonu): İspanyol devini 1-0 yenmeyi başardı.

İspanyol devini 1-0 yenmeyi başardı. Aston Villa (1994-1995 sezonu): İngiltere’nin Aston Villa takımını 1-0 mağlup etti.

Avrupa Kupalarındaki En Farklı Sonuçlar

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası’nda Arnavutluk'un Vllaznia takımına karşı 6-0’lık skorla elde etti. En farklı yenilgisini ise 1990-1991 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında İspanya’nın Barcelona takımına karşı 7-2'lik sonuçla yaşadı.