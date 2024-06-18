Trabzonspor'un Anlaşma Sağladığı Denis Draguş, EURO 2024'te Parladı!

Trabzonspor'un transfer döneminde anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu Denis Draguş, EURO 2024 turnuvasında Romanya Milli Takımı ile Ukrayna karşısında dikkat çeken bir performans sergiledi.

Romanya, EURO 2024 E Grubu ilk maçında Ukrayna ile mücadele etti. Bu önemli karşılaşmada Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, Romanya Milli Takımı'nın başlangıç 11'inde yer aldı ve etkili bir performans ortaya koydu.

Mücadelenin 29. dakikasında Nicolae Stanciu'nun golüyle öne geçen Romanya, 53. dakikada Razvan Marin'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Denis Draguş, Romanya'nın attığı 2. golde önemli bir rol üstlendi ve takımının avantajını artırdı.

57.dakikada sahneye çıkan Denis Draguş, Dennis Man'in asistinde topu ağlarla buluşturarak skoru 3-0'a taşıdı. Romanya, maçı bu skorla tamamlayarak sahadan galip ayrıldı.

Trabzonspor taraftarları, Draguş'un EURO 2024'teki performansıyla umutlu bir şekilde yeni sezon için beklentilerini artırdı. Denis Draguş'un etkileyici performansı, hem milli takım hem de kulüp düzeyindeki başarılarına olan katkısını bir kez daha gösterdi.